Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке начальника Главного штаба армии Оника Гаспаряна. Об этом сообщила пресс-служба Саркисяна

«Проект указа был изучен аппаратом президента республики, детально обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит Конституции», — говорится в сообщении.

Президент заявил, что не поддерживает никакую политическую силу, а решения принимает, руководствуясь исключительно национальными интересами, рассказали в пресс-службе.

Новые выборы в Армении ещё под вопросом, но противостояние в обществе нарастает © REUTERS, Lusi Sargsyan Никол Пашинян.

После получения отказа от президента Пашинян повторно отправил Саркисяну ходатайство об увольнении главы Главного штаба страны и выразил надежду, что теперь президент его удовлетворит.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства.

Все подразделения Вооруженных сил Армении присоединились к заявлению руководства Главного штаба ВС республики с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и правительства, заявил один из лидеров оппозиции Гегам Манукян 27 февраля.