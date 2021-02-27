Комиссия по ценным бумагам и биржам США ведет расследование в отношении роли американской нефтесервисной компании Baker Hughes за ее участие в проекте «Северного потока 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal

Базирующаяся в Хьюстоне (штат Техас) Baker Hughes входит в число компаний, которые ранее отказались от участия в проекте «Северный поток 2».

Согласно ежегодной отчетности, Baker Hughes в декабре 2020 года была уведомлена о том, что регулятор проводит расследование, связанное с документацией и отчетностью компании, а также с мерами внутреннего контроля.

Расследование касается «продаж продукции и услуг в проектах, затронутых экономическими санкциями США».

«Северный поток – 2»: как важнейший российско-европейский проект стал символом © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.