Как уточняется, для прививок в Швеции использовались препараты Pfizer, совместная разработка американских и немецких микробиологов, и итальянская вакцина Moderna.
При этом не уточняется, какой именно препарат получили скончавшиеся. Известно лишь, что возраст погибших составлял в среднем 86 лет.
Ранее сообщалось, что в Испании семь человек умерли после вакцинации Pfizer.
В январе в Норвегии два человека умерли через двое суток после введения вакцины Pfizer против коронавируса.
Напомним, в прошлом месяце в Норвегии двое пожилых людей умерли через 2 суток после введения вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
Схожий случай зафиксирован в американском штате Калифорния, где через несколько часов после получения прививки Pfizer от COVID-19 умер мужчина.