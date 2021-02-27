В Швейцарии после вакцинации от коронавируса COVID-19 умерли по меньшей мере 16 человек, сообщил Государственный фармацевтический регулятор Swissmedic 27 февраля

Как уточняется, для прививок в Швеции использовались препараты Pfizer, совместная разработка американских и немецких микробиологов, и итальянская вакцина Moderna.

При этом не уточняется, какой именно препарат получили скончавшиеся. Известно лишь, что возраст погибших составлял в среднем 86 лет.

Вакцины от COVID-19: «Спутник V» набирает высоту, Pfizer угрожает жизням © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В январе в Норвегии два человека умерли через двое суток после введения вакцины Pfizer против коронавируса.

Напомним, в прошлом месяце в Норвегии двое пожилых людей умерли через 2 суток после введения вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Схожий случай зафиксирован в американском штате Калифорния, где через несколько часов после получения прививки Pfizer от COVID-19 умер мужчина.