По ее данным, взрыв произошел в палате на втором этаже больницы №1.
«Случился ли пожар от взрыва или начался пожар, а потом произошел взрыв — уточняются все обстоятельства», — заявил глава Госслужбы по ЧС области Сергей Михайлюк.
Как уточняется, в палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы №1 произошло возгорание кислородной трубы (хлопок).
Позднее пожар, для тушения которого привлекались 20 человек и пять единиц техники, был ликвидирован.
«Вследствие данного события погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек», — говорится в сообщении.