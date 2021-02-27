Один человек погиб, еще один тяжелом состоянии после взрыва кислородной трубы в больнице в Черновцах, 20 человек эвакуированы, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 27 февраля

По ее данным, взрыв произошел в палате на втором этаже больницы №1.

«Случился ли пожар от взрыва или начался пожар, а потом произошел взрыв — уточняются все обстоятельства», — заявил глава Госслужбы по ЧС области Сергей Михайлюк.

Киев: пора взрывать © president.gov.ua

Позднее пожар, для тушения которого привлекались 20 человек и пять единиц техники, был ликвидирован.

«Вследствие данного события погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек», — говорится в сообщении.