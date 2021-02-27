По информации издания, оставив площадку у Офиса президента, колонна протестующих начала движение в сторону Верховной Рады, после чего направилась к зданию Офиса генпрокурора.
«Некоторые участники акции зажгли фаеры, в начале процессии слышны звуки, напоминающие взрывы петард», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские сосредоточились на «стратегически важных» точках и не препятствуют радикалам.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве.
Неонациста взяли под стражу в зале суда, у которого собрались другие неонацисты, запалившие покрышки в поддержку радикала.
В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко.
Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.
Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула.
Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.
Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Рады. Дело об убийстве до сих пор не дошло до суда.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.