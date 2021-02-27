Сторонники бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко во время протестов в Киеве использовали файеры, взрывпакеты и петарды, сообщает местный интернет-портал «Фокус» 27 февраля

По информации издания, оставив площадку у Офиса президента, колонна протестующих начала движение в сторону Верховной Рады, после чего направилась к зданию Офиса генпрокурора.

«Некоторые участники акции зажгли фаеры, в начале процессии слышны звуки, напоминающие взрывы петард», — говорится в сообщении.

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Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве.

Неонациста взяли под стражу в зале суда, у которого собрались другие неонацисты, запалившие покрышки в поддержку радикала.

В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко.

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Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула.

Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.

Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Рады. Дело об убийстве до сих пор не дошло до суда.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.