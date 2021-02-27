Киев ждет от Вашингтона усиления санкционного давления на Россию, помощи с Планом действий по членству в НАТО и усилению обороноспособности Украины, сказала посол страны в США Оксана Маркарова 27 февраля. Ее слова приводит РИА Новости

Зеленский направляет послом в США человека Порошенко. Зачем? © Минфин Украины | Минфин Украины | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о назначении Маркаровой послом в США.

«Прежде всего, это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнеров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась все время до момента, пока агрессор не изменит своего поведения», — цитирует агентство Маркарову.

Последняя также назвала важным приоритетом вступление Украины в НАТО при поддержке США, а также помощь Вашингтона в повышении боеспособности украинских военных и системы безопасности.

При этом Маркарова, ранее занимавшая пост министра финансов, опровергла появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что ее назначили для налаживания диалога с Международным валютным фондом.