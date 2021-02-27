Ответом Украины на завершение «Северного потока 2» может стать открытие украинского энергетического рынка, сказала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 27 февраля

По ее словам, сейчас Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести ущерб энергетической безопасности Украины.

«Безусловно, завершение проекта "Северный поток 2" подорвет такую безопасность. Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, для того, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза, — это еще один из путей, которые мы видим в Киеве», — сказала Стефанишина.

«Северный поток – 2»: как важнейший российско-европейский проект стал символом © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.