Граждане Украины должны заплатить налоги за дополнительные доходы до первого мая, в противном случае у них будут проблемы с законом, сообщает портал mayupravo.com 27 февраля

Как отмечается, для этого нужно самостоятельно обратиться в налоговую службу по месту регистрации и заполнить декларацию — согласно статье 170 Налогового кодекса Украины.

«Если вы получаете прибыль как фрилансер или сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог», — заявляет издание.

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Вот основные статьи доходов, которые обязательно указывать в декларации, и процент, который нужно отдать государству:

доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д.) — 18%;

доход от аренды недвижимости — 18%;

прибыль от ценных бумаг — 18%;

вознаграждения и другие выплаты по договору — 18%;

подарки и нецелевая благотворительность — 18%;

доход от продажи недвижимости — 5%.

Отмечается, что за уклонение от уплаты налогов наступает административная ответственность, придется платиить штрафы.

При этом пока государство не может проконтролировать, кто и откуда получает средства, констатирует портал.