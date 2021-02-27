Как отмечается, для этого нужно самостоятельно обратиться в налоговую службу по месту регистрации и заполнить декларацию — согласно статье 170 Налогового кодекса Украины.
«Если вы получаете прибыль как фрилансер или сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог», — заявляет издание.
При этом признается, что львиная доля украинцев не декларируют дополнительные доходы и даже не знают, что это нужно делать.
Вот основные статьи доходов, которые обязательно указывать в декларации, и процент, который нужно отдать государству:
- доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д.) — 18%;
- доход от аренды недвижимости — 18%;
- прибыль от ценных бумаг — 18%;
- вознаграждения и другие выплаты по договору — 18%;
- подарки и нецелевая благотворительность — 18%;
- доход от продажи недвижимости — 5%.
Отмечается, что за уклонение от уплаты налогов наступает административная ответственность, придется платиить штрафы.
При этом пока государство не может проконтролировать, кто и откуда получает средства, констатирует портал.