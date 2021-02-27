Европейская комиссия не может запретить частным компаниям инвестировать в проект газопровода «Северный поток 2», сказал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова 27 февраля приводит РИА Новости

В то же время Боррель считает, что остановить «Северный поток 2» необходимо, так как проект, по его словам, «имеет геополитическую составляющую».

«Еврокомиссия, вице-президентом которой я являюсь, многократно и ясно указала на то, что "Северный поток 2" не способствует ни диверсификации энергообеспечения Европы, ни энергонезависимости ЕС. Но ЕК не может удерживать частные компании от того, чтобы инвестировать в индустриальный проект», — цитирует Борреля агентство.

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По его словам, «среди проектов такого масштаба нет чисто экономических, они всегда имеют геополитическую составляющую».

12 февраля строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

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Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.