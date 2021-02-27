В то же время Боррель считает, что остановить «Северный поток 2» необходимо, так как проект, по его словам, «имеет геополитическую составляющую».
«Еврокомиссия, вице-президентом которой я являюсь, многократно и ясно указала на то, что "Северный поток 2" не способствует ни диверсификации энергообеспечения Европы, ни энергонезависимости ЕС. Но ЕК не может удерживать частные компании от того, чтобы инвестировать в индустриальный проект», — цитирует Борреля агентство.
Еврочиновник заявил, что не согласен с позицией правительства Германии, которое рассматривает «Северный поток 2» как чисто экономический проект.
По его словам, «среди проектов такого масштаба нет чисто экономических, они всегда имеют геополитическую составляющую».
12 февраля строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.
В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.