«Мы, естественно, находимся с нашими партнерами — в этом случае с США, но также и другими — в постоянном контакте. Часто это доверительный обмен мнениями. Иногда мы не можем публично озвучивать то, что есть сообщить, особенно когда речь идет о политических контактах, где есть расхождения во мнениях», — приводит агентство слова Деммер.
Как отмечается, она отказалась отвечать на уточняющие вопросы о содержании переговоров с США.
Остались без комментариев и сообщения СМИ о том, что Германия предлагает США инвестиции в инфраструктуру индустрии сжиженного газа в обмен на уступки Вашингтона по газопроводу.
Ранее сообщалось, что правительство ФРГ рассматривает четыре варианта действий по «Северному потоку — 2»:
- снабдить «Северный поток — 2» механизмом отключения,
- временно остановить строительство «Северного потока — 2» до решения вопроса с США,
- оказать инвестиционную помощь Украине, боящейся оказаться отрезанной от европейского энергетического рынка,
- продолжить строительство «Северного потока — 2» вопреки всем проблемам.