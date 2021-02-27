Власти Федеративной Республики Германия (ФРГ) уже ведут переговоры с Соединенными Штатами по проекту «Северный поток 2», сказала заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, сообщает РИА Новости 26 февраля

«Мы, естественно, находимся с нашими партнерами — в этом случае с США, но также и другими — в постоянном контакте. Часто это доверительный обмен мнениями. Иногда мы не можем публично озвучивать то, что есть сообщить, особенно когда речь идет о политических контактах, где есть расхождения во мнениях», — приводит агентство слова Деммер.

«Северный поток – 2»: как важнейший российско-европейский проект стал символом © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Остались без комментариев и сообщения СМИ о том, что Германия предлагает США инвестиции в инфраструктуру индустрии сжиженного газа в обмен на уступки Вашингтона по газопроводу.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ рассматривает четыре варианта действий по «Северному потоку — 2»: