Украина передала Ирану замечания к проекту финального технического отчета по катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ. Об этом 26 февраля сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook

«Украина сегодня передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета по катастрофе украинского самолета 08.01.2020 года в небе над Тегераном… Мы надеемся, что иранская сторона в полном объеме учтет замечания Украины и соответствующим образом доработает текст финального отчета технического расследования», — написал Енин.

Он отметил, что согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации эти замечания в настоящее время являются конфиденциальными. МИД Украины: Иран не называет имена виновных в катастрофе «Боинга» МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

По словам Енина, Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву и будет координировать с партнерами дальнейшие шаги для достижения справедливости.

В начале января МИД Украины с пятой попытки получил отчет Ирана об обстоятельствах крушения лайнера. У Киева был срок в 60 дней, чтобы внести в отчет замечания и предложения, после чего Иран в течение месяца может его доработать. Обнародование документа будет возможно лишь после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Гражданский борт «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января 2020 года в Тегеране двумя ракетами «земля-воздух», выпущенными силами ПВО Ирана в результате «человеческой ошибки». На борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.