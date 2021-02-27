В Киеве во время акции сторонников радикала Сергея Стерненко у Офиса президента полиция не планирует преграждать доступ к Банковой улице и входу в здание. Об этом заявил замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» 26 февраля

По словам Геращенко, в МВД ожидают увидеть на акции людей, которые хотят «мирно высказать свой протест против приговора господину Стерненко и Демчуку».

«Это не тогда, когда снова будут бить полицейских и нацгвардейцев, брызгать им в глаза слезоточивым газом. Не нужно завтра заниматься насилием. Хотя я знаю, что определенная категория людей идет туда, чтобы завтра бить и уничтожать полицейских и нацгвардейцев», — сказал замглавы МВД.

Он добавил, что полиция сделает все, чтобы не было провокаций. Глава СБУ Баканов отрекся от Стерненко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако он отметил, что на акции «не будет никаких кордонов, и митингующие могут свободно, мирно без оружия митинговать на улице Банковая».

Затем он подтвердил это заявление в комментарии «Стране.ua». По его словам, на акции в поддержку Стерненко «не будет плотных кордонов полиции и Нацгвардии, как это было в последний раз».

Ранее Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко и его подельника Руслана Демчука виновными в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве. Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы и конфискации половины имущества.

Сторонники Стерненко анонсировали на субботу акцию у Офиса президента «в защиту политзаключенных».