Высокие показатели — более 8 тыс. заразившихся — фиксируются третьи сутки подряд.
«8 172 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 февраля 2021 года. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника», — написал Степанов.
За минувшие сутки госпитализированы 2 806 человек. Скончались 151 заболевших, выздоровели 4766.
При этом за все время пандемии на Украине заразились COVID-19 1 342 016 человек. Выздоровели 1 168 321, скончались от осложнений 25 893 пациента.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.
Согласно телеграм-каналу Минздрава Украины, за 26 февраля на Украине вакцинировано 1713 человек, всего с начала прививочной кампании — 3051.