За минувшие сутки на Украине зафиксировано 8 172 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины в Facebook 27 февраля

Высокие показатели — более 8 тыс. заразившихся — фиксируются третьи сутки подряд.

«8 172 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 февраля 2021 года. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника», — написал Степанов.

За минувшие сутки госпитализированы 2 806 человек. Скончались 151 заболевших, выздоровели 4766. Борьба с COVID-19: на Украине наконец начали прививать от коронавируса, а ЕС готовится ввести «паспорта вакцинации»

При этом за все время пандемии на Украине заразились COVID-19 1 342 016 человек. Выздоровели 1 168 321, скончались от осложнений 25 893 пациента.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

Согласно телеграм-каналу Минздрава Украины, за 26 февраля на Украине вакцинировано 1713 человек, всего с начала прививочной кампании — 3051.