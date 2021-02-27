Девятнадцатого февраля Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
«Расчет на то, что, убрав с политического поля Медведчука, удастся сохранить часть избирателей Зеленского, скорее всего, не оправдан. Даже если Зеленский сможет таким образом сохранить часть электората, то, несомненно, произойдет существенный рост антирейтинга Зеленского и его партии "Слуга народа", и этот рост вряд ли может быть покрыт той частью электората, которая не ушла бы к Медведчуку. Я думаю, что электоральный расчет тут скорее всего провальный», — заявил Неменский.
В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».
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