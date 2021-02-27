Общий результат давления украинских властей на оппозицию будет для рейтинга президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» негативным. Об этом российский политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Вассерман объяснил, чем на самом деле являются санкции против Медведчука © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

«Расчет на то, что, убрав с политического поля Медведчука, удастся сохранить часть избирателей Зеленского, скорее всего, не оправдан. Даже если Зеленский сможет таким образом сохранить часть электората, то, несомненно, произойдет существенный рост антирейтинга Зеленского и его партии "Слуга народа", и этот рост вряд ли может быть покрыт той частью электората, которая не ушла бы к Медведчуку. Я думаю, что электоральный расчет тут скорее всего провальный», — заявил Неменский.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

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