Если сегодня Александр Лукашенко полностью или частично передаст власть каким-то другим людям, тогда автоматически возникает фигура оппозиционерки Светланы Тихановской. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Болкунец рассказал, на что Лукашенко и Тихановская хотели спровоцировать Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«То, что Лукашенко тянет время, — это, может быть, и к лучшему, потому что Тихановская и то движение, которое за ней стоит, должны сойти со сцены. А в результате самоликвидации протестного движения откроется альтернативная площадка, на которую могут зайти те же самые белорусские политики и чиновники, которые сегодня работают в аппарате Лукашенко, это может стать альтернативной площадкой для передачи власти», — указал Зубец.

Важно, чтобы протестное движение рассосалось само собой ввиду невозможности взять власть и отсутствия поддержки населения, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.