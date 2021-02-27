Девятнадцатого февраля Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
«Электорат [президента Украины Владимира] Зеленского постепенно переходит к Медведчуку, так как основной электорат Зеленского проживает на юго-востоке. Возможность убрать СМИ и политическую платформу Медведчука вполне обоснована с точки зрения политических интересов правящей группы… Тут есть и прямой заказ из США», — заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что в Киеве прекрасно понимают, что Кремль не позволит давить на себя через Медведчука, и призвал не переоценивать эту связь.
В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.