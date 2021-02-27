Гонения на председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука связаны с внутриполитическими раскладами на Украине и американскими требованиями по борьбе с олигархами, но не с попытками давить на РФ. Об этом российский политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Безпалько рассказал, в каком случае Медведчук покинет Украину © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

«Электорат [президента Украины Владимира] Зеленского постепенно переходит к Медведчуку, так как основной электорат Зеленского проживает на юго-востоке. Возможность убрать СМИ и политическую платформу Медведчука вполне обоснована с точки зрения политических интересов правящей группы… Тут есть и прямой заказ из США», — заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что в Киеве прекрасно понимают, что Кремль не позволит давить на себя через Медведчука, и призвал не переоценивать эту связь.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.