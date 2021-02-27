Эксперт отнес к таким обстоятельствам нехватку средств, возможности экономического разрушения республики, и осторожного, но тем не менее, давления со стороны Запада.
«А российская сторона достаточно медленно продолжает политику по наращиванию интеграции. Если договор о перевалке нефтепродуктов заработает, а не останется всего лишь на бумаге, то, конечно, это будет свидетельствовать о том, что какие-то шаги Белоруссия навстречу России делает», — указал Безпалько.
Политолог добавил, что для России как государства и для народа важным было бы кардинальное изменение нашего состояния с Белоруссией: выполнение Союзного договора, введения единого гражданства, а также ряда мер, которые будут являться свидетельством создания единого Союзного государства.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.