Если белорусский президент Александр Лукашенко и пойдет на какие-то шаги в сторону интеграции с Россией в рамках заключенного еще в 1999 году договора, то наверняка он сделает это под давлением обстоятельств. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«А российская сторона достаточно медленно продолжает политику по наращиванию интеграции. Если договор о перевалке нефтепродуктов заработает, а не останется всего лишь на бумаге, то, конечно, это будет свидетельствовать о том, что какие-то шаги Белоруссия навстречу России делает», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что для России как государства и для народа важным было бы кардинальное изменение нашего состояния с Белоруссией: выполнение Союзного договора, введения единого гражданства, а также ряда мер, которые будут являться свидетельством создания единого Союзного государства.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.