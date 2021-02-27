Кредитование Белоруссии выгодно для России. За прошедшее время Минск выплатил несколько миллиардов долларов процентов по российским кредитам, и он имеет репутацию ответственного заемщика. Об этом рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Шпаковский: Россия заинтересована в стабильном развитии Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что это не его заключение, а констатация российского правительства и бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, и нынешнего главы правительства Михаила Мишустина.

По его словам, помимо финансовой выгоды есть и политические интересы: Белоруссия является единственным военно-политическим союзником РФ к западу от государственных границ, и Россия заинтересована в стабильном развитии Белоруссии.

«Если мы говорим о потенциальном кредите, то, по всей вероятности, речь идет о средствах, которые ранее выделялись на строительство БелАЭС, однако были сэкономлены в процессе возведения проекта. То есть выделялось порядка 10 млрд, но было потрачено значительно меньше. В нынешней ситуации, хотя экономика Беларуси меньше других стран ЕАЭС пострадала от пандемии коронавируса, такая финансово-кредитная подпитка будет нелишней», — считает Шпаковский.

Очевидно, что для реализации планов, которые поставило перед собой правительство, нужны деньги, поэтому нельзя исключать, что такой вопрос будет обсуждаться, заключил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.