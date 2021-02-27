Эксперт отметил, что власти удалось навязать собственную информационную повестку и вынести на обсуждение делегатов те инициативы, которые разрабатывались и вынашивались госаппаратом (программа социально-экономического развития Белоруссии на пять лет и программа конституционных преобразований).
«В то же время оппонентам власти не удалось выполнить ни одну из поставленных задач. Они пытались сорвать ВНС, принудив делегатов отказаться от участия, ни одна из сколь-нибудь заметных акций протеста не была проведена ни в Минске, ни в других городах страны. Наиболее преданными и внимательными зрителями ВНС были лидеры оппозиции и их сторонники, потому что очень активно комментировали происходящее», — указал Шпаковский.
Если говорить о результатах ВНС, во-первых, была утверждена программа социально-экономического развития, а во-вторых, были обозначены конкретные сроки проведения конституционной реформы, пояснил политолог.
То есть президент Александр Лукашенко в очередной раз нивелировал пространные и бессодержательные рассуждения оппонентов о том, что он проводит собрание, чтобы затянуть или создать некую видимость, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.