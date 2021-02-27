Политический итог Всебелорусского народного собрания заключается в том, что власти удалось провести масштабное мероприятие, которое прошло без каких-либо эксцессов. Об этом рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Шпаковский: Россия заинтересована в стабильном развитии Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В то же время оппонентам власти не удалось выполнить ни одну из поставленных задач. Они пытались сорвать ВНС, принудив делегатов отказаться от участия, ни одна из сколь-нибудь заметных акций протеста не была проведена ни в Минске, ни в других городах страны. Наиболее преданными и внимательными зрителями ВНС были лидеры оппозиции и их сторонники, потому что очень активно комментировали происходящее», — указал Шпаковский.

Если говорить о результатах ВНС, во-первых, была утверждена программа социально-экономического развития, а во-вторых, были обозначены конкретные сроки проведения конституционной реформы, пояснил политолог.

То есть президент Александр Лукашенко в очередной раз нивелировал пространные и бессодержательные рассуждения оппонентов о том, что он проводит собрание, чтобы затянуть или создать некую видимость, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.