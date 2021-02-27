На сегодняшний день существует как минимум два сценария развития российско-американских отношений. Об этом американский журналист Павел Кожевников сказал в интервью изданию Украина.ру

Испытание погодой: США оказались ухудшенной версией Украины, Россия далеко впереди © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Второй, более разумный, сценарий — с помощью санкций попытаться расшатать режим [президента РФ Владимира] Путина изнутри. Этот план, как считают аналитики в США, может сыграть не сразу, а либо осенью этого года, либо в 2024 году», — заявил Кожевников.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности президент США Джо Байден заявил, что Америка вернулась в Европу, и при этом определил Россию как главного противника единства США и Евросоюза.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.