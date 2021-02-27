Первый сценарий, по его словам, заключается в ужесточении санкций по всем направлениям, отключении России от интерплатформ и изоляции ее от внешнего мира, то есть в создании своеобразного нового железного занавеса.
«Второй, более разумный, сценарий — с помощью санкций попытаться расшатать режим [президента РФ Владимира] Путина изнутри. Этот план, как считают аналитики в США, может сыграть не сразу, а либо осенью этого года, либо в 2024 году», — заявил Кожевников.
Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности президент США Джо Байден заявил, что Америка вернулась в Европу, и при этом определил Россию как главного противника единства США и Евросоюза.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.