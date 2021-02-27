Турцию прежде всего интересует украинский рынок. Анкара уже присутствуют на украинском рынке со своей сельхозпродукцией. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Турция теснит Россию на территории ее геополитических интересов © Sputnik /Asatur Yesayants Дмитрий Кулеба заявлял, что Анкара должна быть лидером в урегулировании крымского кризиса. Также Украина намерена продолжать закупать у Турции вооружение, в частности, беспилотники.

Кроме того, отметил эксперт, турецкие частные компании очень активно участвуют в дорожном строительстве: пул из шести турецких компаний получает основные подряды на строительство и ремонт дорог, а это большие деньги даже по турецким меркам.

«Кроме того, они хотят у нас строить завод по производству своих беспилотников Bayraktar. По-моему, Кабмин уже даже выделил для этого площадку. Но, как опять же объясняют экономисты, это связано с тем, что у Турции уже есть санкции от Евросоюза, а этот Bayraktar только собирается из европейских комплектующих. А если они будут собирать их на нашей территории, они смогут избежать ограничений в части австрийских двигателей и смогут работать. Турки возлагают на это направление очень большие надежды, и оно будет развиваться», — считает Рудяков.

Тем не менее, у Турции вряд ли есть шансы стать мировым лидером: кто-то сказал о Польше, что она обладает имперскими амбициями при отсутствии имперских ресурсов, и то же самое можно сказать и о Турции, заключил политолог.

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