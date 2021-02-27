В случае создания зоны свободной торговли между Украиной и Турцией повторится ситуация, которая сложилась после создания зоны свободной торговли с Евросоюзом, когда более сильная экономика выигрывает у более слабой. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: СНБО Украины подменил собой органы следствия и суды © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Кулеба заявлял, что Анкара должна быть лидером в урегулировании крымского кризиса. Также Украина намерена продолжать закупать у Турции вооружение, в частности беспилотники.

Украина заинтересована в Турции, но она опять выступает в роли младшего брата, подчеркнул эксперт.

«У нас уже давно тянется история о зоне свободной торговли с Турцией. Я не экономист, но грамотные эксперты, которым я доверяю, говорят, что это повторение той же самой ситуации, которая была с зоной свободной торговли с Евросоюзом, когда более сильная турецкая экономика выигрывает у более слабой украинской экономики. Мы идем на поводу у турецкой экономики и турецкого бизнеса, но Украина и в этом заинтересована», — указал Рудяков.

Сотрудничество между Киевом и Анкарой будет развиваться, но Турция не будет «дружить» против России, как бы на это ни рассчитывало украинское руководство, заключил политолог.

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