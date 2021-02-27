Сейчас одна из независимых экспертных лабораторий провела анализ известной белорусской марки сгущённого молока, и там обнаружили загустители. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Этот товар некачественный, но в рамках экономического взаимодействия между Москвой и Минском его поставляют в Россию на привилегированных условиях, подчеркнул эксперт.

«Вы или ваши читатели могут купить это молоко, отдать его в любую независимую лабораторию — вы увидите то же самое. Зачем мы пускаем это на свой рынок? Все мифы о белорусских продуктах высокого качества давно канули в Лету, как и все мифы о добросовестности белорусской стороны», — категоричен Безпалько.

Политолог добавил, что Россия обеспечивает рынок сбыта для трех четвертей белорусского молока и большей части белорусской сельхозпродукции, но свои товары Москва поставлять не может, а если и поставляет, то не может получить за них деньги.

Исходя из этого, скорее российский бизнес наладит отношения с предпринимателями из других стран, чем с бизнесменами из Белоруссии, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.