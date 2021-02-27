Президент США Джо Байден понимает, что Россия не представляет реальной угрозы для США, поэтому и объявил ее публично этой самой угрозой. Об этом американский журналист Павел Кожевников сказал в интервью изданию Украина.ру

Россия — враг, Украина — инструмент. Что значат слова Байдена о «возвращении США» © REUTERS, Jonathan Ernst Борис Ельцин выразил Вашингтону во время выступления в Конгрессе.

Такая политика, по словам Кожевникова, получила продолжение в период президентства Джорджа Буша-младшего, который, начав кампанию против Ирана, Ирака и КНДР, понял, что это «враги» не того масштаба, и стал приглядываться к Китаю. Тогда же в 2008 году «подвернулась» Россия на фоне ситуации в Грузии, отметил журналист.

«Байден понимает, что никакой угрозы Россия для США не представляет, поэтому-то и "назначил" ее в качестве этой "угрозы". Тем более что все американские эксперты по России, да и их "коллеги" из либеральной тусовки в самой России постоянно твердят о "прогнившем режиме [президента РФ Владимира] Путина", о "растущем сопротивлении народа диктатору"», — заявил Кожевников.

По его словам, сегодня ролики протестной российской молодежи не сходят с первых страниц западных изданий, и оппозиционные силы в России «подкидывают дровишки в этот разгорающийся пожар новой холодной войны».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.