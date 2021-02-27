Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предложил убрать из Конституции тезис о нейтралитете страны, а также сохранить многовекторность во внешней политике республики.
Эксперт считает, что Лукашенко может пойти на национализацию «дочек» российских компаний или прекращения транзита, все эти действия будут сопровождаться враждебной риторикой и опираться на националистов с бело-червоными флагами, которые хотя и составляют меньшинство среди протестующих, но достаточно активное и агрессивное.
«Их будут пытаться убедить в том, что Лукашенко и есть главный националист. И в принципе так оно и есть», — полагает Безпалько.
Пока же Лукашенко по-прежнему рассчитывает на то, чтобы получить деньги от России под угрозой того, что он будет сотрудничать с Западом, и получить деньги у Запада под угрозой того, что он пойдет на интеграцию с Россией, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.