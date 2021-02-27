Минск начнет двигаться в сторону Запада все быстрее и быстрее, если Запад пойдет навстречу президенту Белоруссии Александру Лукашенко, начнет давать ему деньги или легитимирует его на шестой срок. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимир Макей предложил убрать из Конституции тезис о нейтралитете страны, а также сохранить многовекторность во внешней политике республики.

Эксперт считает, что Лукашенко может пойти на национализацию «дочек» российских компаний или прекращения транзита, все эти действия будут сопровождаться враждебной риторикой и опираться на националистов с бело-червоными флагами, которые хотя и составляют меньшинство среди протестующих, но достаточно активное и агрессивное.

«Их будут пытаться убедить в том, что Лукашенко и есть главный националист. И в принципе так оно и есть», — полагает Безпалько.

Пока же Лукашенко по-прежнему рассчитывает на то, чтобы получить деньги от России под угрозой того, что он будет сотрудничать с Западом, и получить деньги у Запада под угрозой того, что он пойдет на интеграцию с Россией, добавил политолог.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.