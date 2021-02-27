Двоякость этой позиции, утверждает политолог, приводит к тому, что Зеленский непоследователен.
«С одной стороны, он заигрывает с восточным электоратом, в основном с южным, а с другой — откровенно торпедирует все инициативы, которые ради этого электората иллюстрировал, понимая, что его основная задача — быть не правее Порошенко, а быть единственным кандидатом Юго-Востока.
Поэтому он зачищает всех конкурентов. Эта схема на данном этапе американских коллег устраивает. В результате будет зачищена растущая "Оппозиционная платформа"», — считает Абзалов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее президент Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что суверенитет и территориальная целостность Украины жизненно важны для США и Европы.