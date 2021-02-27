Владимиру Зеленскому, с одной стороны, необходимо решать внутриполитические вопросы, а с другой — ему необходима внешнеполитическая поддержка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

«США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«С одной стороны, он заигрывает с восточным электоратом, в основном с южным, а с другой — откровенно торпедирует все инициативы, которые ради этого электората иллюстрировал, понимая, что его основная задача — быть не правее Порошенко, а быть единственным кандидатом Юго-Востока.

Поэтому он зачищает всех конкурентов. Эта схема на данном этапе американских коллег устраивает. В результате будет зачищена растущая "Оппозиционная платформа"», — считает Абзалов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее президент Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что суверенитет и территориальная целостность Украины жизненно важны для США и Европы.