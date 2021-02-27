Президент Украины Владимир Зеленский мог допустить враждебные действия в адрес оппозиционера Виктора Медведчука и связанных с ним каналов по причине того, что они его раздражали своей критикой, вполне справедливой и эффективной. Об этом сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг © Twitter, KyivPride

В начале февраля власти Украины ввели санкции против каналов «112», ZIK и NewsOne, после того как Зеленский утвердил решение СНБО о применении персональных экономических и других ограничений. Под действие указа также попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.

На прошлой неделе СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Все банковские активы семьи заморожены, а на часть имущества наложен арест. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что это было сделано из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма. Всего ограничительные меры ввели в отношении восьмерых человек, пятеро из них — граждане России, а также 19 юридических лиц. СНБО, в частности, наложил арест на долю Марченко в телеканале «1+1».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.