«Экономическая составляющая жизни украинских граждан по-прежнему стремится вниз, и любая критика, увязываемая с возможными протестами, будет сказываться на рейтинге действующей власти. Но я не думаю, что он совершил эти шаги (санкции против Медведчука и блокировка каналов. — Ред.) без консультаций или прямых указаний внешних игроков. Такого рода действия на Украине вполне допустимы», — сказал Безпалько.
В начале февраля власти Украины ввели санкции против каналов «112», ZIK и NewsOne, после того как Зеленский утвердил решение СНБО о применении персональных экономических и других ограничений. Под действие указа также попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.
На прошлой неделе СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Все банковские активы семьи заморожены, а на часть имущества наложен арест. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что это было сделано из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма. Всего ограничительные меры ввели в отношении восьмерых человек, пятеро из них — граждане России, а также 19 юридических лиц. СНБО, в частности, наложил арест на долю Марченко в телеканале «1+1».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.