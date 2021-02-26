«Что касается двойного гражданства, речь будет идти обо всех гражданах Украины. Мы будем иметь информацию по всем гражданам, есть ли у них двойное или множественное гражданство», — подчеркнул Данилов.
Уже в ближайшее время проблемы могут возникнуть у тех, у кого «сегодня есть депутатские мандаты, которые занимают другие избирательные или другие должности в аппарате Совета национальной безопасности и обороны», сказал он
«Сейчас у кого такое есть, я всем советую в ближайшее время выйти из другого гражданства, чтобы не создавать себе неприятности», — добавил Данилов.
По его словам, правительство Украины в двухмесячный срок разработает механизм по выявлению двойного гражданства у всех украинцев.
Данилов подчеркнул, что украинский предприниматель Игорь Коломойский, имея паспорта минимум трех стран, не сможет занимать госдолжность, не отказавшись от иностранных гражданств.