Украинцам следует отказаться от какого-либо второго гражданства, поскольку в будущем это может принести проблемы, сказал секретарь СНБО Александр Данилов на брифинге 26 февраля

«Что касается двойного гражданства, речь будет идти обо всех гражданах Украины. Мы будем иметь информацию по всем гражданам, есть ли у них двойное или множественное гражданство», — подчеркнул Данилов.

Уже в ближайшее время проблемы могут возникнуть у тех, у кого «сегодня есть депутатские мандаты, которые занимают другие избирательные или другие должности в аппарате Совета национальной безопасности и обороны», сказал он

«Сейчас у кого такое есть, я всем советую в ближайшее время выйти из другого гражданства, чтобы не создавать себе неприятности», — добавил Данилов.

Супероружие Зеленского. Как СНБО зачищает оппозицию Украины © пресс-служба президента Украины

Данилов подчеркнул, что украинский предприниматель Игорь Коломойский, имея паспорта минимум трех стран, не сможет занимать госдолжность, не отказавшись от иностранных гражданств.