«Сегодня мы рассматривали вопрос относительно должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Было принято решение относительно десяти человек», — сказал Данилов и перечислил имена и фамилии попавших под санкции.
Березовский Денис Валентинович 1974 года рождения, в прошлом контр-адмирал Сапортов Станислав Владимирович 1967 года рождения, в прошлом генерал-майор,
Нянчев Сергей Николаевич 1970 года рождения, в прошлом генерал-майор юстиции, Котовский Юрий Александрович 1954 года рождения, в прошлом генерал-майор
Якименко Александр Григорьевич 1964 года рождения, в прошлом генерал-майор, бывший глава Службы безопасности Украины, Тоський Владимир Владимирович 1954 года рождения, в прошлом генерал-майор
Ханжа Сергей Валентинович 1959 года рождения, в прошлом генерал-майор, Елиссеев Валентин Станиславович 1961 года рождения, в прошлом вице-адмирал, Шакуро Дмитрий Александрович 1973 года рождения, в прошлом контр-адмирал,
Захарченко Виталий Юрьевич 1963 года рождения, в прошлом генерал МВД, экс-глава министерства внутренних дел страны.
Все эти десять человек лишены государственных наград, всех званий, ни одного украинского звания у них на сегодняшний день нет, уточнил Данилов.
К ним применен максимальный пул санкций, который позволяет наше законодательство, это тринадцать пунктов, добавил он.
«В ближайшие час-два все это будет на сайте аппарата СНБО. Также в ближайшее время вы увидите указ президента, который зафиксирует все эти решения, которые мы сегодня приняли», — сказал Данилов.