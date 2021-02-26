Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о вводе санкций в отношении десяти представителей высшего офицерского состава, которые на Украине объявлены виновными в государственной измене. Об этом 26 февраля заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге

«Сегодня мы рассматривали вопрос относительно должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Было принято решение относительно десяти человек», — сказал Данилов и перечислил имена и фамилии попавших под санкции.

Супероружие Зеленского. Как СНБО зачищает оппозицию Украины © пресс-служба президента Украины

Нянчев Сергей Николаевич 1970 года рождения, в прошлом генерал-майор юстиции, Котовский Юрий Александрович 1954 года рождения, в прошлом генерал-майор

Якименко Александр Григорьевич 1964 года рождения, в прошлом генерал-майор, бывший глава Службы безопасности Украины, Тоський Владимир Владимирович 1954 года рождения, в прошлом генерал-майор

Ханжа Сергей Валентинович 1959 года рождения, в прошлом генерал-майор, Елиссеев Валентин Станиславович 1961 года рождения, в прошлом вице-адмирал, Шакуро Дмитрий Александрович 1973 года рождения, в прошлом контр-адмирал,

Захарченко Виталий Юрьевич 1963 года рождения, в прошлом генерал МВД, экс-глава министерства внутренних дел страны.

Все эти десять человек лишены государственных наград, всех званий, ни одного украинского звания у них на сегодняшний день нет, уточнил Данилов.

К ним применен максимальный пул санкций, который позволяет наше законодательство, это тринадцать пунктов, добавил он.

«В ближайшие час-два все это будет на сайте аппарата СНБО. Также в ближайшее время вы увидите указ президента, который зафиксирует все эти решения, которые мы сегодня приняли», — сказал Данилов.