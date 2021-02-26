Поражение якобы пророссийского Игоря Додона на выборах президента Молдавии вряд ли можно считать просчетом Москвы. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

«Какие геополитические перспективы открывал Додон? Реинтеграцию Приднестровья, или был готов вступить в Евразийское экономическое сообщество или ОДКБ? Было бы интересно, но для этого надо менять Конституцию. Хотя такие возможности остаются, потому что у него в парламенте большая фракция. Додон был достаточно ограничен по Конституции, поэтому ситуация с Молдавией довольно тоскливая», — указал Михеев.

По его мнению, 2014 год открывал историческое окно, чтобы взять под контроль левобережную Украину и проделать сухопутный коридор до Приднестровья.

Главная причина, почему это не сделали, заключается в том, что внутри российского руководства есть иллюзии о необходимости создания консенсуса с Западом, заключил собеседник издания.

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