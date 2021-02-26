Зеленский в качестве цели «Крымской платформы» обозначил «координацию усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины» и заявил о поддержке инициативы со стороны Канады, Великобритании, ЕС и Турции.
Согласно опубликованному документу, главой оргкомитета стал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его заместителем будет замглавы Офиса президента Игорь Жовква.
Президент поручил МИД обеспечить координацию участия Украины в деятельности «Крымской платформы», а секретарю СНБО Александру Данилову подготовить проект «Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя».
Кроме того, Кабинет министров получил задание разработать и утвердить Стратегию развития крымско-татарского языка с 2022-го по 2032 год.
В составе оргкомитета также значатся:
- министр внутренний дел Арсен Аваков;
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- мэр Киева Виталий Кличко;
- министр инфраструктуры Владислав Криклий;
- министр финансов Сергей Марченко;
- вице-премьер Алексей Резников;
- министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
- глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.
Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.