Зеленский в качестве цели «Крымской платформы» обозначил «координацию усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины» и заявил о поддержке инициативы со стороны Канады, Великобритании, ЕС и Турции.

Крым вместо Донбасса: зачем власти Украины создают «Крымскую платформу»
Крым вместо Донбасса: зачем власти Украины создают «Крымскую платформу»
© РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк
Согласно опубликованному документу, главой оргкомитета стал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его заместителем будет замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Президент поручил МИД обеспечить координацию участия Украины в деятельности «Крымской платформы», а секретарю СНБО Александру Данилову подготовить проект «Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя».

Кроме того, Кабинет министров получил задание разработать и утвердить Стратегию развития крымско-татарского языка с 2022-го по 2032 год.

В составе оргкомитета также значатся:

 

  • министр внутренний дел Арсен Аваков;
  • глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
  • мэр Киева Виталий Кличко;
  • министр инфраструктуры Владислав Криклий;
  • министр финансов Сергей Марченко;
  • вице-премьер Алексей Резников;
  • министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
  • глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

 

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.