Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению на Украине учредительного саммита «Крымской платформы». Документ обнародован на сайте главы государства 26 февраля

Зеленский в качестве цели «Крымской платформы» обозначил «координацию усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины» и заявил о поддержке инициативы со стороны Канады, Великобритании, ЕС и Турции.

Крым вместо Донбасса: зачем власти Украины создают «Крымскую платформу» © РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба. Его заместителем будет замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Президент поручил МИД обеспечить координацию участия Украины в деятельности «Крымской платформы», а секретарю СНБО Александру Данилову подготовить проект «Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя».

Кроме того, Кабинет министров получил задание разработать и утвердить Стратегию развития крымско-татарского языка с 2022-го по 2032 год.

В составе оргкомитета также значатся:

министр внутренний дел Арсен Аваков;

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

мэр Киева Виталий Кличко;

министр инфраструктуры Владислав Криклий;

министр финансов Сергей Марченко;

вице-премьер Алексей Резников;

министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.