Если полагаться только на удачу, рано или поздно удача отвернется от вас навсегда. Судя по всему, это совершенно не понимает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ищенко о главном. Неонацисты раздора: как на Украине делят власть при Зеленском © Скриншот из видео Украина.ру

Эксперт отметил, что фактически главной составляющей победы Пашиняна стал раскол бывшей правящей команды и попытка части армянской правящей элиты переориентироваться с России на Европу: в результате, пока представители правящей элиты занимались подсиживанием друг друга, Пашинян шантажом и давлением на каждого оппонента по очереди добился премьерского поста, а мог оказаться в тюрьме всерьёз и надолго.

Во второй раз, по его мнению, Пашиняну повезло после поражения во второй Карабахской войне, когда противники Пашиняна, решив, что ему уже не удержать власть, были озабочены не столько объединением против него, сколько внимательным наблюдением друг за другом, что дало Пашиняну пространство для манёвра.

«У Пашиняна были все основания считать, что до конца года (как минимум до осени) он не столкнётся с новой серьёзной волной протестов. И тут он начал с собственными военными никому не нужную дискуссию о качестве «Искандеров», «взрывающихся на 10%». Понятно, что военные не могли терпеть таких заявлений. Во-первых, Пашинян вновь пытался переложить на них всю вину за поражение, хоть оно было следствием больше политических, чем чисто военных решений, кстати, в принятие последних Пашинян также активно вмешивался. Во-вторых, клевета на «Искандеры» подрывала военное сотрудничество Армении с Россией, а это последний рубеж армянской обороны», — написал Ищенко в публикации «Феномен везения: от Рамсеса до Пашиняна».

Политолог считает, что Пашинян пытается применить метод, принесший ему успех в мае 2018 года: он вынуждает противника или уступить, или применить силу, когда уступка ведёт к поражению, а применение силы может привести к жертвам среди мирного населения, что очень болезненно воспринимается армянским обществом.

Расчёт Пашиняна не глуп, но на этапе нагнетания напряжённости он несколько перегнул палку, и за его отставку высказался практически весь высший офицерский состав армии, и армия противопоставила себя правительству Пашиняна как государственный институт, уточнил специалист.

В этих условиях если проиграет Пашинян, то политическую арену покинет некоторое количество связанных с ним политиков, что не помешает сформировать новое правительство, если же проиграют военные, то чистки (или добровольные отставки) охватят практически всё командование армии, и победа Пашиняна будет означать уничтожение армии как государственного института, резюмировал автор.