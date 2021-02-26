Крайне выгодным президентом Белоруссии для Запада была бы та фигура, которая установила бы базу НАТО рядом со Смоленском. А Александр Лукашенко — это меньшее из зол и для России, и для Запада. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

«Это все копеечные расклады… Действительно он требует кредиты, обманывает нас, но в геополитическом плане он Западу не выгоден. Иначе бы они на него не давили уже 30 лет. Им нужен другой человек, условный Тихановский или Тихановская, который все сольет скопом и скажет придите и владейте нами», — пояснил Михеев.

Лукашенко при всей своей ограниченности прямые команды Запада выполнять не будет, поэтому его будут пытаться убрать при помощи внутренних интриг, попытками поссорить с Москвой и протестами, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.