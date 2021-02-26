Военное сотрудничество Турции с Украиной направлено и против Донбасса, и против России, и несет угрозу Крыму, и президент Реджеп Эрдоган это прекрасно понимает. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

Вся возня вокруг «Крымской платформы» показывает, что украинская власть серьезно надеется на Турцию и Эрдогана, а заявления о том, что Эрдоган считает крымских татар «своими», означают посягательство на территориальную целостность России, подчеркнул Михеев.

Турция была и остается членом НАТО, свою группировку на Черном море они наращивают, и вопрос времени, когда отношения с Турцией обострятся, заключил собеседник издания.

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