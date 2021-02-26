«Турция была, есть и будет нашим врагом. Все разговоры о том, что Эрдоган надежный парень, не более чем политес. У него просто нет достаточной силы, чтобы сегодня разговаривать с Россией более жестко. Если у него такая сила появится, он не вспомнит о своих обязательствах. Его позиция по Крыму и по Украине это однозначно подтверждает», — категоричен эксперт.
Вся возня вокруг «Крымской платформы» показывает, что украинская власть серьезно надеется на Турцию и Эрдогана, а заявления о том, что Эрдоган считает крымских татар «своими», означают посягательство на территориальную целостность России, подчеркнул Михеев.
Турция была и остается членом НАТО, свою группировку на Черном море они наращивают, и вопрос времени, когда отношения с Турцией обострятся, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.