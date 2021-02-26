Александр Пан, ранее носивший фамилию Прочухан, 26 февраля внесен в базу одиозного украинского портала «Миротворец»

По иску гражданина Пана украинский суд запретил 426 сайтов, в том числе американские GitHub и LiveJournal, а также российский РБК.

«Мошенник и аферист, преступник международного масштаба, создатель т.н. "финансовых пирамид. Причастен к запрету функционирования 426 сайтов, в том числе российских и украинских средств массовой информации», — характеризует скандальный портал Пана Прочухана.

Такого же рода информация была размещена на тех интернет-ресурсах, которые требовал запретить Прочухан.

Печальную известность данный сайт получил после того, как были убиты журналист Олесь Бузина и политик Олег Калашников.

Они были не согласны с политикой постмайданной власти и получали угрозы в свой адрес, а их данные — в том числе телефоны и домашние адреса — были опубликованы в базе «Миротворца» незадолго до убийств.

Обвиняемые в этих преступлениях до сих пор спокойно разгуливают на свободе, судебные заседания по их делам постоянно затягиваются и откладываются.

Оказавшиеся на скамье подсудимых состоят в радикальных националистических группировках, в частности в С14. Ее лидер Евгений Карась открыто признавался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

«Миротворец» впоследствии стал символом внесудебных расправ над неугодными активистами.