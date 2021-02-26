Александру Лукашенко удастся сохранить власть, и он произведет перезагрузку Конституции Белоруссии. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: Рано или поздно Европа признает неудачу попыток атлантизации Украины © Facebook, Петр Толстой

«Больше будет полномочий у правительства и парламента. Лукашенко переместится на позиции председателя Всебелорусского народного собрания, но сохранит все рычаги власти, управления Белоруссией. Других вариантов я не вижу, ни переворота, ни майдана — ничего из этого не получится», — полагает Акопов.

Политолог добавил, что от Лукашенко сейчас требуется подбирать правильные варианты, чтобы белорусское общество приняло все и согласилось, чтобы Лукашенко оставался у власти.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.