Через Всебелорусское народное собрание, через подготовку новой Конституции и нового баланса сил, а также распределения властных полномочий в республике президент станет фигурой более номинальной, пояснил эксперт.
«Больше будет полномочий у правительства и парламента. Лукашенко переместится на позиции председателя Всебелорусского народного собрания, но сохранит все рычаги власти, управления Белоруссией. Других вариантов я не вижу, ни переворота, ни майдана — ничего из этого не получится», — полагает Акопов.
Политолог добавил, что от Лукашенко сейчас требуется подбирать правильные варианты, чтобы белорусское общество приняло все и согласилось, чтобы Лукашенко оставался у власти.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.