В дальнейшем будет происходить все большее использование Западом территории Украины как базы для разведывательной и прочей деятельности на основе разных соглашений. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

«То есть с экономической точки зрения это постепенное сведение экономики к более примитивным формам. С культурно-образовательной точки зрения это украинизация и снижение образовательного уровня. Мужское население вовлекается в силовые структуры, которые накачиваются оружием. Те, кто не может или не хочет этого, пусть уезжают на заработки, остальные должны оптимизироваться», — перечислил Михеев.

Что касается позиции России в отношения украинского кризиса в целом, то нужно возвращать не Донбасс, а всю Украину, но для этого нет возможности в реальной перспективе, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.