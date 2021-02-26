Эксперт подчеркнул, что Украина все больше вовлекается в этот процесс.
«То есть с экономической точки зрения это постепенное сведение экономики к более примитивным формам. С культурно-образовательной точки зрения это украинизация и снижение образовательного уровня. Мужское население вовлекается в силовые структуры, которые накачиваются оружием. Те, кто не может или не хочет этого, пусть уезжают на заработки, остальные должны оптимизироваться», — перечислил Михеев.
Что касается позиции России в отношения украинского кризиса в целом, то нужно возвращать не Донбасс, а всю Украину, но для этого нет возможности в реальной перспективе, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.