Представители Ивано-Франковска потребовали от властей Украины принять законопроект, который бы запретил деятельность «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Партии Шария.
«Манипулируя нормами морали, вопросами языка и "дружбы с Российской Федерацией" эти пророссийские силы способствуют расколу украинского общества», — утверждают депутаты.
Днем ранее Черновицкий городской совет принял обращение к президенту, Верховной Раде, Министерству юстиции и СНБО с просьбой запретить деятельность партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» и партии Шария.
Закрытое заседание СНБО пройдет вечером 26 февраля. Ожидается, что на нем будут рассмотрены новые санкции.
На минувшей неделе, 19 февраля, СНБО Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.