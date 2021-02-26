Депутаты Ивано-Франковского горсовета считают, что члены партий «Оппозиционная платформа-За жизнь» и партия Шария подтачивают основы украинской государственности. Об этом говорится в опубликованном 26 февраля обращении горсовета Ивано-Франковска к Владимиру Зеленскому, спикеру Рады Дмитрию Разумкову и секретарю СНБО Алексею Данилову

Представители Ивано-Франковска потребовали от властей Украины принять законопроект, который бы запретил деятельность «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Партии Шария.

«Манипулируя нормами морали, вопросами языка и "дружбы с Российской Федерацией" эти пророссийские силы способствуют расколу украинского общества», — утверждают депутаты.

Зеленский между Аденауэром и Пак Чон Хи © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Закрытое заседание СНБО пройдет вечером 26 февраля. Ожидается, что на нем будут рассмотрены новые санкции.

На минувшей неделе, 19 февраля, СНБО Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.