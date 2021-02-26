Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официальной публикации. Контроль над выполнением введенного в действие решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.
В частности, решение СНБО предусматривает, что Кабинет министров должен обеспечивать выполнение органами исполнительной власти его решений, которые были введены в действие указами президента.
Премьер Денис Шмыгаль должен взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач.
Ранее сообщалось, что Зеленский в пятницу, 26 февраля, созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны. По данным Офиса главы государства, заседание СНБО собирается «в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности».