Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которое предусматривает привлечение к ответственности виновных в неисполнении решений органа. Об этом 26 февраля сообщается на сайте Офиса президента

СНБО займется лишением госнаград - СМИ © president.gov.ua Алексея Данилова.

В частности, решение СНБО предусматривает, что Кабинет министров должен обеспечивать выполнение органами исполнительной власти его решений, которые были введены в действие указами президента.

Премьер Денис Шмыгаль должен взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач.

Ранее сообщалось, что Зеленский в пятницу, 26 февраля, созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны. По данным Офиса главы государства, заседание СНБО собирается «в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности».