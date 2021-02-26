Украина может быть интересна Западу лишь в том, чтобы рано или поздно подготовить ее к участию в военной кампании против России. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

«В 2014 году было много болтовни о том, что Западу нужны ресурсы Украины… Плевать он хотел на ресурсы Украины. Может быть, какие-то конкретные люди могут на них заработать сравнительно небольшие деньги, но, если говорить о больших планах, для Запада, который печатает мировую валюту, это копейки», — полагает Михеев.

Собеседник издания прогнозирует, что в дальнейшем будет происходить все большее использование территории Украины как базы для разведывательной и прочей деятельности на основе разных соглашений.

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