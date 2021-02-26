Сам НАТО воевать с Россией не хочет, это опасно, а устроить войну на территории Украины или на сопредельных территориях с Россией вполне возможно, и это и было в той или иной степени сделано в Донецке и Луганске в 2014 году, подчеркнул эксперт.
«В 2014 году было много болтовни о том, что Западу нужны ресурсы Украины… Плевать он хотел на ресурсы Украины. Может быть, какие-то конкретные люди могут на них заработать сравнительно небольшие деньги, но, если говорить о больших планах, для Запада, который печатает мировую валюту, это копейки», — полагает Михеев.
Собеседник издания прогнозирует, что в дальнейшем будет происходить все большее использование территории Украины как базы для разведывательной и прочей деятельности на основе разных соглашений.
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