Годы президентства Владимира Зеленского потеряны для страны так же, как и времена режима его предшественника Петра Порошенко, отмечается в публикации, вышедшей 26 февраля в немецкой газете Süddeutsche zeitung

«Редко когда президент так быстро и стремительно терял поддержку избирателей как Владимир Зеленский на Украине», — констатировал автор статьи Флориан Хассель.

Хассель полагает, что проголосовавшие за Зеленского на президентских выборах действительно верили, что тот остановит гражданскую войну в стране, но этого так и не произошло.

«Многое говорит о том, что годы Зеленского для Украины будут такими же потерянными годами, как и при предшественнике Порошенко», — констатировал Хассель.

По его мнению, Зеленский также провалил работу над навязанными западом реформами на Украине, что вызывает наибольшее разочарование в Европе.