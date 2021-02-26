«Редко когда президент так быстро и стремительно терял поддержку избирателей как Владимир Зеленский на Украине», — констатировал автор статьи Флориан Хассель.
По его словам, падение рейтинга Зеленского до уровня 20% «должно дать Западу пищу для размышлений».
Хассель полагает, что проголосовавшие за Зеленского на президентских выборах действительно верили, что тот остановит гражданскую войну в стране, но этого так и не произошло.
«Многое говорит о том, что годы Зеленского для Украины будут такими же потерянными годами, как и при предшественнике Порошенко», — констатировал Хассель.
По его мнению, Зеленский также провалил работу над навязанными западом реформами на Украине, что вызывает наибольшее разочарование в Европе.