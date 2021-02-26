Если это все же произойдет, то внутри российского общества может возникнуть вопрос, зачем финансируется недружественное по отношению к России государство, руководитель которого постоянно обвиняет Россию в каких-то провокациях, подчеркнул эксперт.
«Граждане уже петицию запустили к Путину с призывом не выдавать Лукашенко деньги», — уточнил Болкунец.
Надо понимать, что протесты на улицы белорусских городов вернутся 25 марта, поэтому такого рода кредиты будут еще больше злить и отталкивать белорусов от России, которая поддерживает Лукашенко, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.