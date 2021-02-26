Для Москвы было бы большой ошибкой сейчас финансировать президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не имеет поддержки в обществе. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: В Сочи Лукашенко напомнят о судьбе Януковича © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Граждане уже петицию запустили к Путину с призывом не выдавать Лукашенко деньги», — уточнил Болкунец.

Надо понимать, что протесты на улицы белорусских городов вернутся 25 марта, поэтому такого рода кредиты будут еще больше злить и отталкивать белорусов от России, которая поддерживает Лукашенко, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.