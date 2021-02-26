Скандальный тележурналист Отар Кушанашвили, долгое время проживавший в Киеве, стал новым гостем шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой на НТВ, где рассказал в том числе и о войне с певицей Аллой Пугачевой. Об этом написал сайт «Дни.ру» 26 февраля

По словам Кушанашвили, он всегда был остр на язык, из-за чего портились его отношения со многими артистами. В списке обиженных на колкого шоумена оказалась и Пугачева, которая подала на него в суд. При этом незнакомые люди, рассказал Кушанашвили, ему угрожали, объясняя, что оскорблять примадонну нельзя.

«Уходи отсюда, пока я тебя не убила. Я испугался так, как в армии не боялся», — вспомнил журналист слова, сказанные ему когда-то Пугачевой.

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«Я был ублюдком, который хотел моментальной славы», — констатировал Кушанашвили.

Рассказал он и о своих романах: в последние годы журналист жил с предпринимательницей Ольгой Курочкиной, которая родила от него троих детей. Однако на ней Кушанашвили так и не женился.

До нее ведущий был в официальном браке с банковским юристом Ириной Киселевой, у пары двое детей. А первой женой журналиста была юрист и уроженка Украины Мария Горохова. В этом союзе родились дочь и два сына. Все они после развода родителей остались жить с матерью в Киеве.

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Долгое время Кушанашвили работал на Украине. Так, с марта 2011 по июнь 2012 года он являлся соведущим программы «Разбор полетов» на телеканале «Интер», параллельно на том же канале судил шоу «Майдан's», а в 2016-м пытался прийти на место уволившегося с украинского «Радио Вести» Матвея Ганапольского, но получил отказ.

Программа «Секрет на миллион» выйдет в эфир телеканала НТВ 27 февраля.