Осужденный на семь лет и три месяца неонацист Сергей Стерненко сказал, что не будет просить помилования у президента Украины Владимира Зеленского, заявили адвокаты Стерненко 26 февраля на брифинге

«С ходатайством о помиловании Сергей обращаться не будет. Его цель — доказать свою невиновность», — сказал адвокат Андрей Писаренко.

Другой адвокат Стерненко Маси Найем уточнил, что осужденный не признает вины, поэтому защита будет подавать апелляцию на приговор.

Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве.

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В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко.

Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.

Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула.

Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.

Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Рады. Дело об убийстве до сих пор не дошло до суда.