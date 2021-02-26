В отличие от Великобритании и США Украина не продолжает санкционную политику в отношении Белоруссии и своим молчанием поддерживает режим Александра Лукашенко. Об этом 26 февраля в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

Личная месть. Зеленский очень обиделся на Медведчука за нелицеприятную критику? © скриншот видео НВО Денису Шмыгалю с соответствующим требованием.

Глава Кабмина Украины в ответ сообщил, что МИД, Госпогранслужба и Минэкономики получили распоряжение рассмотреть возможность ввода санкций против белорусских чиновников и бизнесменов, близких к режиму Лукашенко.

«Например, власть почему-то не ввела санкции против белорусского олигарха Николая Воробья, который владеет ПрикарпатЗападтрансом и является кошельком Александра Лукашенко и Виктора Медведчука. Также не были введены санкции против белорусских топ-чиновников, у которых есть активы и финансовые счета на Украине», — пишет Гончаренко.

Соратник Порошенко надеется, что правительство и СНБО введут такие санкции как можно скорее.

Ранее СНБО также поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод «Прикарпатзападтранс», который является частью нефтепродуктопровода «Самара — западное направление». Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины, а также для транзита топлива в Европу.

По данным украинских СМИ, владельцами продуктопровода являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер, последнего связывают с окружением Медведчука.