Депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос снял видео из приемной главы Офиса президента Андрея Ермака, на котором передал ему послание через секретаря. Видео он опубликовал 26 февраля на своей странице в Facebook

Лерос потребовал от Зеленского объяснить, зачем за ним следит СБУ © скриншот с видео "bigmir net" Владимира Зеленского объяснить происходящее.

Впоследствии нардеп явился в офис Ермака с целью лично прояснить волнующие его вопросы.

«Человек забоялся спуститься ко мне встретиться, чтобы объяснить, какого черта за мной следит СБУ. И, пользуясь случаем, хочу попросить секретаря — к ней, конечно, никаких вопросов — чтобы вы передали Андрею Борисовичу Ермаку, что он г…н и что он будет отвечать и за мой сожженный автомобиль, и за слежку, которая за мной идет, и обязательно это передайте. И от имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел н…й», — заявил Лерос на записи.

Как следует из комментария СБУ, за Леросом следил человек, который не работает в спецслужбе с 2014 года, а его удостоверение недействительно.

В августе прошлого года депутат сообщил о поджоге своего автомобиля. Он заявил тогда, что «вызов он принимает и никому этого не простит» и обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии стратегии развития страны, подчеркнув, что президент не стал воевать со старой системой, он просто с ней слился.