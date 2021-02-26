Ранее Лерос сообщил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), и потребовал от президента Владимира Зеленского объяснить происходящее.
Впоследствии нардеп явился в офис Ермака с целью лично прояснить волнующие его вопросы.
«Человек забоялся спуститься ко мне встретиться, чтобы объяснить, какого черта за мной следит СБУ. И, пользуясь случаем, хочу попросить секретаря — к ней, конечно, никаких вопросов — чтобы вы передали Андрею Борисовичу Ермаку, что он г…н и что он будет отвечать и за мой сожженный автомобиль, и за слежку, которая за мной идет, и обязательно это передайте. И от имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел н…й», — заявил Лерос на записи.
Как следует из комментария СБУ, за Леросом следил человек, который не работает в спецслужбе с 2014 года, а его удостоверение недействительно.