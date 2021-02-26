Украинский олигарх Виктор Пинчук закрыл отделение Фонда Елены Пинчук «АнтиСПИД» (The Elena Pinchuk AntiAIDs Foundation) в Великобритании. Об этом 26 февраля сообщил «РБК-Украина»

«Регистратор компаний уведомляет о том, что компания будет исключена из реестра и ликвидирована не менее чем через 2 месяца от даты, указанной выше (15 декабря 2020 г. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после роспуска фонда все имущество и права, в том числе находящиеся в его доверительном управлении, переходят в собственность Британии.

Основанием для ликвидации фонда стало заявление Елены Пинчук и директора фонда Ольги Рудневой от 8 декабря 2020 года. Основания для такого решения не указываются.

Соцсети: После телеканалов следующей целью Зеленского станут Ахметов, Коломойский и Пинчук © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Фонд Елены Пинчук «АнтиСПИД» был учрежден в Лондоне в 2010 году. На Украине благотворительная организация была зарегистрирована ранее — в 2003 году. Ее учредителями указаны олигарх Виктор Пинчук, его жена и Михаил Туманов.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на собственные источники утверждали, что Пинчук избавляется от элементов своей бизнес-империи и собирается переехать жить в Лондон. У бизнесмена возникли финансовые проблемы из-за ограничения на импорт железнодорожных колес, которые ввела Российская Федерация, — с 2016 их производитель, компания «Интерпайп», является основным бизнесом Пинчука.