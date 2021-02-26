Среди ключевых вопросов Райс отметил усиление управления банковским надзором Национального банка, бюджетный дефицит, финансовые риски и укрепление судебных органов.

Представитель МВФ также отметил, что у Киева есть ряд нерешенных вопросов по антикоррупционной, фискальной и энергетической политике, и МВФ ждет от Украины информации по их решению — иначе обсуждение продолжено не будет.

Есть ли жизнь на Украине без денег МВФ?
Есть ли жизнь на Украине без денег МВФ?
© REUTERS, Yuri Gripas//File Photo
При этом Райс не стал называть конкретных сроков, до которых Киев должен решить указанные проблемы.  

Между тем советник главы Офиса президента Тимофей Милованов ранее заявил, что договоренности с МВФ будут достигнуты к началу лета, поскольку деньги фонда нужны Украине «для макроэкономической стабильности».

При этом, по его словам, украинским властям осталось выполнить еще «достаточно много» обязательств перед фондом, в частности, есть проблемы с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Высшим советом правосудия.

12 февраля миссия МВФ завершила работу на Украине, так и не достигнув договоренностей о продолжении кредитования.     