Киевский режим не получит новых кредитов Международного валютного фонда (МВФ), пока не решит проблемы с банковским надзором и бюджетным дефицитом, сказал официальный представитель МВФ Джерри Райс. Его слова приводит интернет-издание «Главком» 26 февраля

Среди ключевых вопросов Райс отметил усиление управления банковским надзором Национального банка, бюджетный дефицит, финансовые риски и укрепление судебных органов.

Представитель МВФ также отметил, что у Киева есть ряд нерешенных вопросов по антикоррупционной, фискальной и энергетической политике, и МВФ ждет от Украины информации по их решению — иначе обсуждение продолжено не будет.

Есть ли жизнь на Украине без денег МВФ? © REUTERS, Yuri Gripas//File Photo

Между тем советник главы Офиса президента Тимофей Милованов ранее заявил, что договоренности с МВФ будут достигнуты к началу лета, поскольку деньги фонда нужны Украине «для макроэкономической стабильности».

При этом, по его словам, украинским властям осталось выполнить еще «достаточно много» обязательств перед фондом, в частности, есть проблемы с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Высшим советом правосудия.

12 февраля миссия МВФ завершила работу на Украине, так и не достигнув договоренностей о продолжении кредитования.