Среди ключевых вопросов Райс отметил усиление управления банковским надзором Национального банка, бюджетный дефицит, финансовые риски и укрепление судебных органов.
Представитель МВФ также отметил, что у Киева есть ряд нерешенных вопросов по антикоррупционной, фискальной и энергетической политике, и МВФ ждет от Украины информации по их решению — иначе обсуждение продолжено не будет.
При этом Райс не стал называть конкретных сроков, до которых Киев должен решить указанные проблемы.
Между тем советник главы Офиса президента Тимофей Милованов ранее заявил, что договоренности с МВФ будут достигнуты к началу лета, поскольку деньги фонда нужны Украине «для макроэкономической стабильности».
При этом, по его словам, украинским властям осталось выполнить еще «достаточно много» обязательств перед фондом, в частности, есть проблемы с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Высшим советом правосудия.
12 февраля миссия МВФ завершила работу на Украине, так и не достигнув договоренностей о продолжении кредитования.