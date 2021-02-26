Осужденный националист Сергей Стерненко написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Фото послания опубликовано 26 февраля в его Telegram-канале

Ранее, в первом письме, Стерненко обратился к своим сторонникам и заявил, что судью запугали и заставили переписать его оправдательный приговор. Он добавил, что «черти» на этом не остановятся.

Второе обращение Стерненко адресовал президенту Украины. «Лидер гомонационалистов»: почему и за что «Азов» не простил Стерненко © скриншот видео 5 канал

«Мне больно за то, что ваша команда толкает страну к пропасти. У меня нет симпатий к вам, но я очень переживаю за наше государство. Если вы не выгоните чертей, они уничтожат и вас… У них есть отмазанный [замглавы Офиса президента Олег] Татаров, есть поклонница совка [генпрокурор Ирина] Венедиктова, есть ненаказанный [глава МВД Арсен] Аваков, есть советник Зеленского [адвокат Андрей] Портнов, и они думают, что могут все, что могут нас запугать», — написал он во втором письме.

Также Стерненко извинился перед Зеленским за то, что в суде назвал его словом из трех букв, и поблагодарил за поддержку сторонников, которые устроили митинги под Офисом президента. В заключение он призвал своих сторонников не останавливаться и следить за новостями.

Ранее, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы признал экс-главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

*Деятельность организации запрещена в РФ.