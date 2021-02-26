Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 26 февраля рассмотрит ряд актуальных вопросов государственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СНБО

Зеленский против всех: почему силовики нагрянули к Медведчуку и Ахметову © пресс-служба президента Украины

Кроме того, члены СНБО рассмотрят очередной санкционный пакет. Кто попадет под еще одни санкции властей Украины, в сообщении не уточняется.

В повестке заседания СНБО будут стоять также неотложные меры по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Проверит СНБО и состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги.

Как сообщил на своей странице в Facebook блогер Анатолий Шарий, которого подозревают в госизмене, речь идет об уголовном деле в отношении него.

На минувшей неделе, 19 февраля, СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.